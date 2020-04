- Czas to jest miłość - przekonuje zegarmistrz z Nowej Soli Remigiusz Aksentowicz. Rozmawiamy o upływie czasu i zegarach

Rozmowa została opublikowana w Gazecie Lubuskiej 27 grudnia 2019 r.

Słyszy pan to cykanie?

Po jakimś czasie tego nie słychać, ale jak zacznę zwracać na to uwagę, to wtedy tak. Nieraz muszę się wsłuchać czy dany zegar prawidłowo bije, kiedy wydzwania godzinę.

Jak został pan zegarmistrzem?

Mój dziadek był zegarmistrzem. Kiedy dość młodo zmarł, zakład przejął pan Roman Kopeć i wyuczył mojego ojca na zegarmistrza. Mój tato był jego pierwszym uczniem, a ja jego piątym i jego ostatnim. Nie chciałem poprzestać na szkole zawodowej, tylko uczyć się dalej i zaszedłem aż do wykładowcy na wydziale mechanicznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ale cały czas zajmuję się zegarkami, naprawiam je i kolekcjonuję. To jest moja pasja. Kiedy zmarł pan Roman, przez prawie cztery miesiące to miejsce było nieczynne. Powstał problem w Nowej Soli. Nie było komu wymieniać baterii. Niektórzy sami zabierali się za zegarki. Powstało dużo uszkodzeń. Jest grono osób, które mają stare zegary mechaniczne, które wymagają konserwacji co jakiś czas i naprawy uszkodzeń. Czy jak połamana wskazówka, pęknięta sprężyna, brak zębów w kółkach od zegara. Po to jestem.