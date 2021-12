Coś pływa w porcie w Nowej Soli. Wiosną zakwitnie i będzie nie tylko ozdobą

Nowa Sól na zdjęciach. Coś dziwnego w porcie

W porcie w Nowej Soli można dostrzec pływające kanciaste wyspy. Urząd miejski wyjaśnił, co to jest. Okazało się, że podobna tego typu pływająca platforma jest też na zbiorniku wodnym na terenie skweru przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli. Pierwsza ma 27 metrów kwadratowych, druga jest mniejsza – ok. 3.