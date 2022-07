Co za bezczelność! Złodziej zabrał prostownik od wózka inwalidzkiego we Wschowie

Ukradł prostownik od wózka inwalidzkiego

W środowy poranek, 29 czerwca dyżurny Komendy Powiatowej Policji we Wschowie otrzymał zgłoszenie o kradzieży prostownika do wózka inwalidzkiego, która miała miejsca dnia wcześniejszego.

- Policjanci będący na miejscu ustalili, że prostownik niezbędny jest starszemu niepełnosprawnemu mężczyźnie do funkcjonowania w codziennym życiu. Szybkie działanie wschowskich kryminalnych doprowadziło do zatrzymania 60-letniego mężczyzny, odpowiedzialnego za tę kradzież - przekazuje młodszy aspirant Wioleta Dąbska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.