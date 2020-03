Co się będzie działo na górce widokowej, zwanej Górką Pana Jurka? Wieży tam nie będzie, a co się może zmienić?

Budowa górki i jej zagospodarowanie było możliwe dzięki pracownikom z robót publicznych Nowej Soli. Materiały, takie jak drewno, kostki brukowe i beton były odzyskiwane z remontowanych w mieście innych miejsc. Dzięki temu powstała jedna z największych darmowych atrakcji w Nowej Soli.

"Na pięciu hektarach powstaną cztery korty tenisowe, tor dla rowerów i quadów oraz mini golf. - Park to będzie istne cudo! - zapowiada Jerzy Ceglarek." - pisaliśmy w marcu 2009 r. A już w październiku 2009 r. pisaliśmy tak: "Na byłym nielegalnym wysypisku śmieci za Kaczą Górką praca wre. Powstaje tam drugi Park Krasnala. - To miejsce obfitować będzie w wiele atrakcji - zapewnia Jerzy Ceglarek".

Przetargi na dzierżawę miejsca

Górka powstała jako miejska inwestycja. W ubiegłym roku nie udało się znaleźć firmy, która chciałaby prowadzić działalność w tym miejscu dla mieszkańców i turystów. – Będziemy próbowali obiekt wydzierżawić zewnętrznemu podmiotowi do prowadzenia działalności – zapowiada Grzegorz Rogula, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Robiliśmy dwa przetargi w ubiegłym roku, ale chyba warunki nie były atrakcyjne. Może chodzić o czas dzierżawy. Potencjalny dzierżawca musi troszeczkę zainwestować i chce mieć gwarancje, że kiedyś ta inwestycja mu się zwróci.

Dyrektor Rogula zastanawia się, czy nie warto by wprowadzić zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych, gdyż to mogłoby zachęcić do dzierżawy tego miejsca.