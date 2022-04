CKZiU "Elektryk" z Nowej Soli realizuje nowatorski projekt. Będą mogli skorzystać za darmo uczniowie z całego kraju

Szkoły w Nowej Soli. CKZiU "Elektryk" ma nowatorski projekt

Ponad stu uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli będzie testować wszystko, co powstanie w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie elektryków. Dostosowanie do branży energetycznej”. A będzie tego dużo. W poniedziałek, 25 kwietnia w szkole odbyła się uroczysta inauguracja projektu z udziałem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli władz powiatu, miasta i firmy Enea. Gości było wielu, bo wartość projektu nie jest zwykła. Z rezultatów projektu będą mogły korzystać za darmo wszystkie szkoły w kraju, które zajmują się kształceniem uczniów w zawodzie technik elektryk. Co ważne, będą mogły wybrać, sobie elementy, które będą pasowały do prowadzonych procesów nauczania.