Cisza - taki tytuł nosi film, który Jarosław Werwicki nagrał z drona nad Nową Solą. Zobaczcie jak wygląda opustoszałe miasto

Film nagrany z drona nad Nową Solą przez Jarosława Werwickiego cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Jedni chwalą na profilu urzędu miejskiego, że jest pusto na ulicach, co oznacza, że stosujemy się do zasad wywołanych obecnością koronawirusa. Inni komentują, że tak może być rano, ale w południe i po południami na ulice wychodzi więcej osób.

- Jest jeszcze sporo ludzi, którzy przychodzą do sklepów po zdecydowanie mniej niezbędne rzeczy. Ale w mieście słychać ciszę i widać zdecydowaną różnicę - podkreśla autor filmu.