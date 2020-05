Ciężko było, ale się skończyło. Ulica Fredry już po remoncie. Wielomilionowa inwestycja zakończona. Trwa przetarg na remont bocznych uliczek

Inwestycja zaczęła się od wycięcia topoli wzdłuż ulicy. To było w listopadzie 2018 roku. - Jak zobaczyłam, że drzewa wycinają, to pomyślałam, że już pewnie w końcu będzie ten remont. Naprawdę ciężko przejść, zwłaszcza starszym osobom. Jest spory ruch. Samochody nie mogą się minąć. Poza tym chodniki są nierówne, korzenie drzew podniosły wiele płytek. Jest naprawdę niebezpiecznie – mówiła GL Janina Kajder.

Miasto trzy razy starało się o wsparcie z rządowego programu. W końcu się udało i wniosek miasta znalazł się na dziesiątym miejscu listy inwestycji do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. - Trzy miliony z czternastu to jest dużo i mało, ale lepiej mieć trzy miliony niż ich nie mieć - tłumaczył wtedy ówczesny prezydent Wadim Tyszkiewicz. Zapadła wówczas decyzja o podziale inwestycji na etapy. Najpierw zaplanowano remont ul. Fredry, a potem bocznych uliczek.

Ulica Aleksandra Fredry w Nowej Soli została przebudowana na odcinku od ul. 1 maja do ul. Staszica. Inwestycja kosztowała ponad osiem milionów złotych.

Mieszkańcy narzekali na brak parkingów.

Podobnych głosów było więcej. Pani Stanisława też mieszka niedaleko, przy ul Staszica. – Największy problem to brak miejsc do parkowania. U nas jest żłobek i przedszkole. Jak rodzice z dziećmi przyjeżdżają, to nie mają gdzie samochodu zostawić, chodniki zastawiają – mówiła nam kobieta.

Kiedy zaczęła się inwestycja wcale nie było łatwo. Stara kanalizacja była niedrożna. Rury pochodziły z lat 70., kiedy było budowane osiedle. Kanalizacja po latach przestała działać. W wielu miejscach była poprzerastana korzeniami drzew.