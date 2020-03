"Ciepła szafa" w Nowej Soli sprawdziła się. Ciągle ktoś coś do niej dokłada, a ktoś wyciąga. Warto było skorzystać z pomysłu innych miast

– Kiedy przejeżdżam tamtędy widzę, że rzeczy się zmieniają, a ludzie zaglądają do szafy. To był dobry pomysł. Korzystają z tego miejsca osoby uboższe – uważa Aleksander Tomaszewski, prezes nowosolskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które prowadzi noclegownię w mieście.

Szafę zbudowali pracownicy robót publicznych. Stanęła pomiędzy kościołem, a parafią pw. św. Antoniego. Można tutaj zostawiać kurtki, swetry i zimowe buty – czystą odzież, która może przydać się innym.

Miejsce jest dyskretne. Można zostać anonimowym

– To był świetny pomysł. Idea jest szczytna – ocenia Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego. – Postawiliśmy tę szafę wzorem innych miast w Polsce, które w okresie zimowym je wystawiają. Miejsce jest pod nadzorem braci kapucynów, którzy go doglądają. Zauważyliśmy, że ludzie przynoszą rzeczy, a potrzebujący zabierają to, co im potrzeba. Myślę, że taką akcję moglibyśmy powtórzyć w następnym roku. Cel został osiągnięty.

Ewa Batko podkreśla, że wybrane zostało dyskretne miejsce, bo nie każdy ma odwagę podejść i poprosić o pomoc. Tutaj można anonimowo przyjść i skorzystać z odzieży.

– Jest ruch przy szafie. Rzeczy się pojawiają i znikają. Czasami jest ich więcej, czasami mniej – mówi jeden z braci z parafii. – Przychodzą osoby w różnym wieku. Zauważyłem, że częściej rzeczy przynoszą panie, a odbierają częściej panowie.