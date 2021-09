Chleb kupiony w piątek, we wtorek rano nie nadawał się na śniadanie. - Czym nas karmią? - pyta oburzony Czytelnik z Nowej Soli

Spleśniały chleb. We wtorek nie było śniadania

Pan Stanisław (dane do wiadomości redakcji) we wtorek nie zjadł śniadania. Kiedy zobaczył, jak wygląda chleb, który syn kupił mu w piątek, zadzwonił do redakcji. - To nie pierwszy raz się dzieje. Dlaczego ten chleb nie jest po prostu czerstwy, tylko spleśniały? Czym nas karmią - pytał mężczyzna.

Nasz Czytelnik mieszka sam, na czwartym piętrze, jest chory, nie wyjdzie do sklepu, nie da rady. Raz na kilka dni syn robi mu zakupy. Tak też było w ubiegły piątek. Pan Stanisław zdążył przez weekend zjeść tylko kilka kromek, resztę chleba musiał wyrzucić.