Centrum Sportowe Odra w Bytomiu Odrzańskim to będzie jedyne takie miejsce w województwie lubuskim. Jak będzie wyglądać? Zobacz wizualizacje

Polski Ład. Pieniądze dla Bytomia Odrzańskiego

Stadion w Bytomiu Odrzańskim zmieni się w Centrum Sportowe Odra. Ma to być pierwsze takie miejsce nie tylko w tej gminie, ale też województwie lubuskim. W pierwszym etapie ma powstać nowoczesna trybuna na ok. 700 miejsc z zapleczem socjalnym i pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na ten cel gmina otrzymała 7,5 miliona złotych z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych, który jest elementem rządowego programu Polski Ład. Z wkładem miasta to 8,4 miliona złotych.

W drugim etapie planowana jest budowa hali wielosportowej, a w trzecim zadaszenie w postaci balonu pneumatycznego nad boiskiem. Klub planuje też budowę dwóch boisk z naturalną nawierzchnią, rozbudowę socjalnych pomieszczeń, w tym zwłaszcza o salkę fitness.