Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie informuje o nowych zasadach i ograniczeniach związanych ze zwiedzaniem, ale wreszcie można pójść do zamku

- Zamek Książąt Piastowskich otwarty dla turystów - bardzo się z tego cieszymy! - poinformowali pracownicy obiektu w poniedziałek, 8 czerwca.

Nowe zasady zwiedzania kożuchowskiego zamku

CK Zamek informuje, że obiekt z przewodnikiem będzie można zwiedzać od środy do niedzieli, o godz. 10.30, 12.30 i 14.30. W zamku będzie mogło przebywać jednocześnie trzech turystów. Osoby te zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, a także do dezynfekcji dłoni zaraz po wejściu do budynku.

Co najmniej dzień wcześniej trzeba się umówić na zwiedzanie: nr tel. 68 355 35 36.