Cenny zabytek w Kożuchowie będą podziwiać turyści. Jest plan wykorzystania murów miejskich. Co jest w planie do zrobienia?

- Robimy dokumentację zabezpieczającą mury obronne, na odcinku od Placu Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego - potwierdza Anna Ciszka-Marczewska z wydziału funduszy i inwestycji w urzędzie miejskim w Kożuchowie. Plany są szeroko zakrojone. Ma być remont konserwatorski podwójnego pasa zabytkowego muru. Odtworzona ma być historyczna konstrukcja i pokrycie dachu istniejącej baszty tzw. domku kata. Planowana jest też rekonstrukcja otworów strzelniczych i korony muru istniejącej bastei oraz ekspozycja jej wnętrza od strony międzymurza. Projekt zakłada też rekonstrukcję neogotyckiego budynku w górnym obwodzie murów. Będą prowadzone jeszcze badania architektoniczne na tego potrzeby projektu.

Dr Barbara Bielinis-Kopeć przypomina, że w województwie lubuskim jest 19 zespołów średniowiecznych obwarowań miejskich. - Do najcenniejszych i najlepiej zachowanych, obok Strzelec Krajeńskich i Ośna Lubuskiego, należą mury Kożuchowa, które powstały na przełomie XIII i XIV wieku, z zewnętrznym pierścieniem murów z XV wieku - podkreśla konserwator.

Zachowane elementy to: wewnętrzny pierścień murów z czatowniami, zewnętrzny pierścień murów z bastejami (z XV wieku), sucha fosa i baszta bramy Krośnieńskiej. Dr B. Bielinis-Kopeć zaznacza, że obwarowania łączyły się z zamkiem. - Do dziś są one czytelne w przestrzeni miasta. Mury stanowią cenny element dziedzictwa kulturowego Kożuchowa, wymagają konserwacji, a udostępnienie ich dla mieszkańców i turystów pozwoli na lepszą dostępność i wyeksponowanie zabytku, stąd starania samorządu zasługują na wsparcie - podkreśla lubuska konserwator zabytków.