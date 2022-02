Była szkoła. Teraz są tam domy, aby każdy miał miejsce gdzie czuje się dobrze. Zobacz Centrum Aktywności Społecznej

Centrum Aktywności Społecznej w nowej Soli. Wielka zmiana w dawnej szkole

– Chciałaby się pani do nas zapisać? – pyta jeden z uczestników zajęć i zaprasza do środka. Kolorowy korytarz ozdabiają kolorowe pufy i duże rośliny doniczkowe. Te przywieźli tutaj mieszkańcy Nowej Soli z własnych domów, odpowiadając na prośbę udostępnianą na Facebooku. Jest sala do ćwiczeń, nawet tych interaktywnych. Pozwala na to elektroniczny sprzęt. Są pracownie do zajęć i sala do spotkań oraz wyposażona kuchnia.

– Jest fajnie. Mamy więcej miejsca – chwalą uczestnicy zajęć. Ale przyznają też, że w poprzedniej siedzibie, przy ul. Muzealnej był klimat domu. Tutaj, przy ul. Kasprowicza ten klimat dopiero stworzą. Budynek w tym celu bardzo się zmienił. Uczyli się tutaj najpierw uczniowie SP nr 8, a potem Gimnazjum nr 3. Teraz to Centrum Aktywności Społecznej. Pierwszy siedzibę objął dom Senior +. A w poniedziałek przyszła pora na oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy.