Burmistrz Otynia jest przeciw zabijaniu zdrowych świń w gminie. Będzie skarga na Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zdrowe świnie umierają z powodu ASF

Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska w tym tygodniu spotkała się z rolnikami zajmującymi się w gminie hodowlą trzody chlewnej. - Z relacji rolników wynika, że od miesięcy są zmuszani przez zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii do uboju wszystkich swoich zwierząt mimo, że są one zdrowe, a gospodarstwa na bieżąco dostosowują się (ponosząc bardzo wysokie koszty) do wszystkich wytycznych bioasekuracji związanej z zagrożenie ASF - czytamy w komunikacie urzędu miejskiego w Otyniu.

Stanowisko hodowców świń

- Podczas notorycznych kontroli na siłę szuka się uchybień z naszej strony i dochodzi do absurdów, jak np. uwagi o muchach czy ptakach, które kontrolujący zobaczył z otwartej, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniami hodowli. Jednocześnie z wizyt nie powstają protokołu, co jest niezgodne z prawem. Nie ma to nic wspólnego z komunikacją, pomocą czy doradzaniem, a to od tego w pierwszej kolejności jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Nakazuje nam się ubój zwierząt i sprzedaż mięsa, ale nie dostajemy wyników krwi na czas, żeby móc to zrobić w specjalnie wyznaczony na to dzień tygodnia. Nasyłana jest na nas policja, która wlepia mandaty za rzekome niedostosowanie do zasad bioasekuracji. Mamy dowody na przekraczanie uprawnień w postaci nagrań z rozmów z panią weterynarz – czytamy relacje rolników w urzędowym komunikacie.