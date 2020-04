Brat zabił brata. Nowe informacje w sprawie zabójstwa w Lubięcinie. Prokurator rejonowy z Nowej Soli postawił zarzut

Przypomnijmy, w sobotę, 4 kwietnia wieczorem doszło do zabójstwa we wsi Lubięcin w gminie wiejskiej Nowa Sól. – W jednym z budynków zamieszkałym przez trzech braci doszło do kłótni rodzinnej, w trakcie której 45-letni mężczyzna przy użyciu noża pozbawił życia swojego 35-letniego brata – potwierdził doniesienia mieszkańców prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Sprawca był nietrzeźwy, dlatego wszelkie czynności związane z wyjaśnianiem sprawy mogły zacząć się dopiero w poniedziałek. CZYTAJ WIĘCEJ: Tragedia we wsi Lubięcin

Prokuratura rejonowa postawiła zarzut zbrodni

O sprawie wiadomo więcej. – Do zdarzenia doszło w obecności innych osób. Wszyscy uczestnicy spotkania spożywali alkohol – poinformowała Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli. Podejrzany usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa brata, to artykuł 148 par. 1 kodeksu karnego. Prokurator złożył w nowosolskim sądzie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.