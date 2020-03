Bożena Osińska, dyrektor nowosolskiego szpitala dziękuje wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom i samorządowcom za okazywaną pomoc

Szpital dziękuje przedsiębiorcom

Szpital dziękuje też za pomoc przedsiębiorcom, którzy wykazują wielką aktywność w niesieniu pomocy służbom medycznym.

Przedsiębiorcy pomagają nam nie tylko wprost, przekazując dary, ale dezynfekując nasze pojazdy, oferując dodatkowy transport.

Niektórzy przeprofilowują swoją działalność, przestawiają linie produkcyjne na wytwarzanie środków ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. - Przedsiębiorcy pomagają nam nie tylko wprost, przekazując dary, ale dezynfekując nasze pojazdy, oferując dodatkowy transport. Zdaję sobie sprawę, że w sytuacji, gdy działalności gospodarcze przeżywają wielkie trudności taka pomoc wypływa z serca i absolutnie wyjątkowa - zaznacza B. Osińska.

Górnik, kiedy zjeżdża do kopalni też nigdy nie wie, czy wyjedzie na górę.

Nie kłam medyka. On też ma rodzinę

Dyrektor szpitala dziękuje też pracownikom szpitala. – To nasi ludzie na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Nikt się nie spodziewał takiej sytuacji. Żyjemy w czasach ogólnego zagrożenia zakażeniem, wszyscy jednak jedziemy na tym samym wozie. Górnik, kiedy zjeżdża do kopalni też nigdy nie wie, czy wyjedzie na górę. Dzisiaj my jesteśmy w dokładnie takiej samej sytuacji – przyznaje dyrektor Osińska. Gdyby w nowosolskim szpitalu doszło do podobnej sytuacji jak w Zielonej Górze, gdzie medycy zostali wprowadzeni w błąd i zarażony pacjent rozsiewał wirusa to nowosolski personel trafi do miejsca kwarantanny i nie zobaczy się z rodziną przez dwa tygodnie. To czas sprawdzianu z odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka i pokory.