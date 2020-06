Boże Ciało 2020 w Nowej Soli. Parafie poinformowały o szczegółach procesji

Po mszy o godz. 11.00 będzie procesja do ronda św. Floriana i z powrotem do kościoła, a następnie ksiądz Oczachowski przejdzie ulicami: Szeroka, Wojska Polskiego, Muzealna, Wróblewskiego, Zamenhofa, Wrocławska do bloków na ul. Cichej.

Msze św. w tym dniu będą tak jak w niedzielę. - Z powodu ograniczeń nie wyruszy nasza parafialna procesja eucharystyczna ulicami parafii do czterech ołtarzy - informuje proboszcz brat Kazimierz Golec. - W to miejsce procesja odbędzie się po każdej mszy św. wokół naszych kościołów. Po wieczornej mszy św. odbędzie się wspólne muzyczno-modlitewne uwielbienie.

Parafia ogłosiła konkurs na dekorację domu lub okna. Zgłoszenia można przesyłać SMS-em do czwartku, do godziny 14.00: numer 506 624 148. W godzinach popołudniowych zjawi się w tych miejscach komisja konkursowa. Główną nagrodą będzie umieszczenie zdjęcia dekoracji w informatorze parafialnym na 2021 rok.

Ksiądz proboszcz Jerzy Frąckowiak prosi o przynoszenie kwiatów do sypania na procesji Bożego Ciała i oktawy. Kosze wystawione są przy zakrystii.Przez oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła będzie odbywała się po nabożeństwie czerwcowym, a przed mszą.

Proboszcz przypomina, że w piątek w oktawie Bożego Ciała nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i prosi parafian o udekorowanie okien i domów we flagi i emblematy religijne.

Parafia WNMP na Pleszówku. Próby sypania kwiatów

Próba sypania kwiatów na procesji dla dziewczynek, od wieku przedszkolnego do klasy czwartej, będzie w środę, o godz. 1700. Proboszcz prosi, aby wszystkie dziewczynki klas III, IV, brały udział w sypaniu kwiatów, a chłopcy z klas III w strojach pierwszokomunijnych brali udział w procesji. - Gorąco prosimy rodziców, aby zachęcili dzieci do brania udziału w procesji. Do niesienia feretronu z figurą Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania - podkreślił ksiądz proboszcz Jerzy Frąckowiak.