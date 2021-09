Będzie mnóstwo występów i bardzo dużo miodu! W sobotę i niedzielę będzie Dolnośląskie Święto Miodu i Wina 2021 w Przemkowie [PROGRAM] Grażyna Szyszka

XXI Dolnośląskie Święto Miodu i Wina odbędzie się w sobotę i niedzielę, 24-25 września. Zobacz, co się będzie działo w Przemkowie. To tylko pół godziny drogi od Nowej Soli. Mieszkańcy Nowej Soli i okolicy też lubią jeździć na to święto, oglądać, kupować i wystawiać miody.