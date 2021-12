Będzie miejska wigilia w Nowej Soli! Wiemy, co zostanie przygotowane dla mieszkańców

Podczas wigilii będzie wyjątkowa niespodzianka dla mieszkańców Nowej Soli. To słodki upominek. Wszystko już gotowe.

– Będziemy rozdawać pierniki wykonane przez seniorów z Dziennego Domu Senior + oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Przez wiele dni samodzielnie piekli dla Was korzenne, pyszne pierniki! Do domu wrócicie także z siankiem – symbolem narodzonego Jezusa w żłóbku - podkreśla Ewa Batko, rzecznik prasowa UM w Nowej Soli. – Zapraszamy serdecznie każdego z Państwa na miejską Wigilię – czekamy na Was! Spędźmy wspólnie ten czas!