Awaria w Nowym Miasteczku szybko zdiagnozowana, ale woda jeszcze nie nadaje się do picia

Awaria dotyczy wody dostarczanej mieszkańcom Nowego Miasteczka oraz wsi: Popęszyce, Miłaków, Żuków, Rejów, Szyba, Konin, Gołaszyn. Bezpieczna woda jest natomiast w Niecieczy, Borowie Polskim i Borowie Wielkim.

- Problem z trwającą awarią został zdiagnozowany - w jednej ze studni doszło do uszkodzenia siatki filtracyjnej.

Zbiornik wody pitnej został już wyczyszczony, po południu zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej.

Robimy wszystko, by jeszcze dziś udostępnić mieszkańcom bieżącą wodę do celów sanitarnych - poinformował we wtorek Urząd Miejski w Nowym Miasteczku.