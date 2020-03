Autorski program nauki sztuki walki poznają chętni mieszkańcy Nowego Miasteczka

W klubie GLADIATOR MMA w Nowym Miasteczku jest realizowany autorski program nauczania walki wręcz - SOAW-JITSU SYSTEM, autorstwa ppor. Tomasza Kuncika, komendanta klas mundurowych, pasjonata i instruktora sztuk walki z 30-letnim stażem, to również oficer WOT.

- Sztuki walki składają się z trzech równorzędnych aspektów - duszy, ciała i umysłu. To ważne, aby była między nimi harmonia i wszystkie trzy były tak samo ćwiczone - wyjaśnia Tomasz Kuncik. - Szkolimy realne patenty obronne w duchu ciężkiej pracy fizycznej i duchowej. W klubie ćwiczą, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, każdy uczestnik jest jednakowo dyscyplinowany.

Podstawy boksu, samoobrony, karate i brazylijskiego jiu-jitsu

Klub doczekał się kolejnych adeptów, którzy zdobyli swoją ciężką pracą 10 stopień wtajemniczenia. Należą do nich Zuzanna Krzysztoń, Lena Barylewicz, Wojtek Warchoł, Jacek Nowak, Daria Jaworska, Kacper Michalski oraz wyróżniony 9 stopniem Jan Goszczurny. Większość to uczniowie klasy mundurowej z Nowego Miasteczka.

- Aby zdobyć pierwsze szlify ćwiczą podstawy boksu, samoobrony, karate, BJJ, Krav Maga (wszystkie elementy programu SOAW-JITSU SYSTEM). Na treningu panuje dyscyplina, bo sztuki walki to groźna broń, która w niepowołanych rękach stanowi zagrożenie - podkreśla trener Kuncik.

Współczesny wojownik

Klub działa przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku i stanowi uzupełnienie szkoleniowe dla kadetów mundurówki. - Trenować może każdy chętny, który ma cierpliwość i chęć do ciężkiej pracy nad sobą, który chce stać się wojownikiem przydatnym dla siebie, rodziny i ojczyzny - zaprasza trener Tomasz Kuncik.