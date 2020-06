Atrakcja na Odrze. Nowoczesne lodołamacze - czołowy Orkan i liniowy Sokół przepłyną przez Nową Sól i dalej Odrą do morza, potem do Włocławka

- Wyprawa cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko wodniaków, ale i mieszkańców mijanych miejscowości, którzy z nadodrzańskich wałów licznie fotografują dwie pływające jednostki w biało-niebieskich barwach Wód Polskich - informują Wody Polskie.

- Nowoczesne lodołamacze Wód Polskich – czołowy Orkan o mocy 1200 KM i liniowy Sokół o mocy 800 KM – kontynuują podróż do macierzystego miejsca stacjonowania na Zbiorniku Wodnym Włocławek - informują Wody Polskie na Facebooku.

Z Malczyc przez Głogów i dalej do Włocławka Sokół i Orkan to najnowocześniejsze w Polsce lodołamacze. Wody Polskie informują, że przepłyną one ponad 1,5 tysiąca kilometrów: 756 km Odrą, 522 km Morzem Bałtyckim i 260 km Wisłą. Do Włocławka mają dotrzeć w połowie czerwca. We Włocławku będą pracować na Wiśle. Mają tam chronić mieszkańców przed wiosennymi powodziami, a włocławską tamę przed uszkodzeniem przez lód.

Czytaj także Głogów: Dwa lodołamacze cumowały przy Marinie

Statki. Koszt i zalety Budowa dwóch lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie kosztowała ok. 37 milionów zł. Wody Polskie otrzymały na realizację tej inwestycji dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 31,5 mln zł.

- Wybudowane lodołamacze to nowoczesne jednostki, które będą służyły do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Wyposażone są w sondę wielowiązkową, która pozwoli monitorować dno zbiornika, w panele fotowoltaiczne i oświetlenie ledowe, napędzane są silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze mają funkcje holowników - informują Wody Polskie.

Więcej informacji na portalu Wody Polskie.

Czytaj także Statek Sans Souci na Odrze. Pierwszy rejs w tym roku

Lodołamacze dopłynęły do Bytomia Odrzańskiego W poniedziałek, 1 czerwca wieczorem lodołamacze były atrakcją w Głogowie. Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe z Nowej Soli poinformowało, że statki dopłynęły we wtorek do Bytomia Odrzańskiego. Dalej popłyną do Nowej Soli.

ZOBACZ ZALEW W LIPOWICY: Na dawnym śmietnisku powstała nowoczesna strefa wypoczynku (województwo świętokrzyskie).