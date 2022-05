Astra Nowa Sól po awansie: Jeszcze jest euforia, ale już myślimy o pierwszej lidze

- Na pewno jeden czynnik nas bardzo mocno charakteryzował. To zespołowość, choć może brzmi to kolokwialnie i błaho. U nas się to sprawdziło, bo to był prawdziwy zespół, ze znakomitą atmosferą. Myślę, że to był element decydujący, tym nadrabialiśmy braki. Warto wspomnieć o tym, że w gronie finalistów byliśmy „kopciuszkiem”, jeśli chodzi o wielkie nazwiska czy możliwości finansowe. Nie wyróżniały się jednostki, tylko tworzyliśmy mocny kolektyw i napędzaliśmy się z meczu na mecz. Gdy wygraliśmy półfinałowy turniej w Wieluniu zwyciężając Arkę Tempo Chełm, uwierzyliśmy w nasze duże możliwości. Ten zespół budował się bardzo stabilnie, unikaliśmy problemów zdrowotnych, więc nie musieliśmy robić dziwnych roszad wśród zawodników. Zespół po prostu z tygodnia na tydzień cementował się. Nasi rywale grali w poczuciu, że coś im się należy, my chcieliśmy wszystko wręcz wyszarpać.