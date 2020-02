Agnieszka Czyżak, współzałożycielka i wiceprezes Klubu Mam w Nowej Soli została radną miasta. Czym będzie chciała zająć się w radzie?

Agnieszka Czyżak jest współzałożycielką Klubu Mam w Nowej Soli i jego wiceprezesem. Współorganizuje wiele akcji charytatywnych. Poświęca na to swój czas i dużo energii. W radzie miejskiej będzie chciała zająć się przede wszystkim sprawami społecznymi, należą do nich zwłaszcza kwestie dzieci i kobiet. Ślubowanie radnej odbyło się podczas nadzwyczajnej sesji 24 lutego. W radzie było wolne miejsce, które pozostawił Bronisław Maly, zmarł w styczniu tego roku.

Klub Mam w popularnym teleturnieju

Do końca występ Klubu Mam z Nowej Soli w finale teleturnieju The Wall emitowanego w TVP 1 był tajemnicą. Członkinie klubu zachęcały do oglądania, ale powiedzieć mogły tylko, że będzie niespodzianka. "Powodzenia i dużej wygranej życzę. Cała Nowa Sól będzie trzymać za was kciuki" - pisali Czytelnicy na naszym portalu.

Ostatecznie dziewczyny wygrały 17 613 zł.