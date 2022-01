5 spraw w Nowej Soli, które zdaniem naszego Czytelnika wołają o pomstę do nieba

Czytelnik z Nowej Soli prosił, aby podpisać go po prostu emeryt, bo jest już na emeryturze. Ma czas, żeby obserwować miasto i wyliczył pięć spraw, które są jego zdaniem denerwujące i powinny być załatwione. Na co zwrócił uwagę? Sprawdź, czy też się z tym zgadzasz. Niektóre sprawy udało się szybko wyjaśnić.

1. Ulica, po której nie da się jechać

2. Niepotrzebna kostka brukowa

3. Brak miejsc parkingowych pod urzędem miasta

Jadę do urzędu miejskiego autem. Jest niby miejsce dla pół godziny dla klienta. Wszystko zajęte przez pracowników. Objeżdżam trzy razy, nie ma miejsc. Za dwa – trzy dni te same auta stoją. Policja nie chce reagować.

4. Zakłady usługowe nie dają paragonów

Zepsuła mi się pralka. Przyjechał pan z firmy, która je naprawia. Za wymianę wężyka zapłaciłem 220 zł. Wszystko może pół godziny trwało. To jest normalna cena? A w dodatku paragonu nie dał.

Podobnie nie dają paragonów fryzjerzy. A jak zwracam uwagę, to się głupio tłumaczą. To teraz jadę, czy to z małym sprzętem AGD, czy do fryzjera, do Zielonej Góry. Tam paragony dają.