250 tys. zł przeznacza samorząd Nowej Soli na zakup trzech respiratorów dla miejscowego szpitala. To ważny sprzęt do ratowania życia

Pomoc dla nowosolskiego szpitala

- W tym trudnym dla nas wszystkich momencie walki z koronawirusem, wielu z nas stara się pomagać na różne sposoby. Prezydent Milewski dziękuje radnym za zrozumienie sytuacji i wsparcie tej szybkiej decyzji - informuje Ewa Batko.

- Ogromnie się cieszę, że zawsze mogę na was liczyć. To bardzo ważne w samorządowej pracy – zwrócił się do radnych podczas sesji Jacek Milewski.

Szpitalowi pomaga m.in. firma Malpol, która wykorzystując drukarki 3D drukuje ochronne przyłbice dla personelu.

