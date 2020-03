221 kilometrów w 27 godzin przepłynął kajakiem po Odrze ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Trasa prowadziła przez Nową Sól do Połęcka

Głównym celem ultramaratonu było przypomnienie, że śmieci spływają rzekami do morza. – Aby chronić Bałtyk przed odpadami, wszyscy musimy być szybsi niż śmieci! Musimy chronić rzeki na całej ich długości, a recykling, ideę „zero waste" i gospodarkę obiegu zamkniętego musimy rozwijać na lądzie, zanim śmieci trafią do wody. Wtedy Bałtyk będzie czystszy – podkreśla ekolog.

– Od trzech lat robię na początku wiosny ultramaratony, którymi inauguruję cykl nowych kajakowych (i nie tylko) akcji pod nazwą Recykling Rejs. Organizuję je wspólnie z Fundacją PlasticsEurope Polska. W miniony weekend znów zmierzyłem się z Odrą, a dokładnie ze swoimi słabościami. Odrę natomiast podziwiałem i z pokorą dałem się ponieść jej nurtowi – mówi Dominik Dobrowolski. W dniach 20-21 marca pokonał trasę z Lubiąża do Połęcka, wiosłując non stop (z przerwą na nocleg pod namiotem).

Wcześniejsze ultramaratony

W 2018 r. w ramach ultramaratonu przepłynął 235 km z Brzegu do Nowej Soli w 52 godziny, w 2019 r. – z Wrocławia do Cigacic (212 km) w 35 godzin. Obie akcje zyskały duży rozgłos, dzięki czemu wiele placówek oświatowych zrezygnowało z tradycyjnego topienia marzanny (czyli wrzucania śmieci) na rzecz m.in. spacerów wzdłuż rzek połączonych z akcjami sprzątania.

III edycję ultramaratonu Dominik Dobrowolski zadedykował Zalewowi Szczecińskiemu, ponieważ to właśnie w nim gromadzą się wszystkie śmieci spływające Odrą i z dorzecza Odry.

Apel o akcje sprzątania, kiedy skończy się koronawirus

Kajakowe ultramaratony są częścią projektu pt. Recykling Rejs – Odzyskuj tworzywa sztuczne!, realizowanego od 2011 roku przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Dominika Dobrowolskiego. Głównym celem projektu jest walka z zaśmieceniem środowiska wodnego, edukacja ekologiczna i promocja recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Dominik Dobrowolski zachęca, aby po zakończeniu sytuacji związanej z epidemią koronawirusa mieszkańcy nadodrzańskich miejscowości zorganizowali wiosenne akcje sprzątania. – Już teraz czekam na zgłoszenia. Chętnie pomogę! Zainteresowanych proszę o mejl na adres: dominik@cycling-recycling.eu

– Jeden ekolog, i to w dodatku w kajaku, wiosny nie czyni. Aby ochronić Bałtyk przed śmieciami, musi być nas o wiele więcej! – podkreśla Dominik Dobrowolski.