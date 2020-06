22 miliony złotych dostali nowosolscy przedsiębiorcy na ratowanie swoich firm przed gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa

Przedsiębiorcy z powiatu nowosolskiego wykorzystali już niemal 80 procent dostępnej pomocy. Jeśli będzie większe zapotrzebowanie, powiat będzie wnioskował do rządu o dalszą pomoc. Nie zmienia się stan bezrobocia w powiecie.

Osoby

zainfekowane 24 826

Ofiary

śmiertelne 1 117

Osoby

hospitalizowane 2 101

Osoby w

kwarantannie 79 341

Osoby

wyzdrowiałe 12 227

W ramach tarczy antykryzysowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli od początku kwietnia wpłynęło ok. 3600 wniosków na łączną kwotę ok. 22 milionów złotych. Wniosków szybko przybywa. Na początku maja było ich 2 369 na kwotę blisko 13,5 mln zł.

Aby usprawnić pomoc dla przedsiębiorców w urzędzie do ich obsługi przesunięto pracowników z innych zadań.

Przedsiębiorcy z powiatu nowosolskiego najbardziej interesują się pożyczkami – Najwięcej wniosków dotyczy pożyczek, jest ich ponad 3100. Wykonanie w tym zakresie jest na poziomie 88 procent – informuje Sylwia Wojtasik, członek zarządu powiatu nowosolskiego.

Jest też spore zainteresowanie dofinansowaniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. W tej części również do 3 czerwca przedsiębiorcy złożyli 324 wnioski. Wykorzystano 71 proc. dostępnych pieniędzy. W tym samym czasie 167 przedsiębiorców złożyło wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. W tej części wykorzystanie dostępnych pieniędzy jest na poziomie ok. 67 procent.

Tarcza antykryzysowa w powiecie nowosolskim Stan bezrobocia za maj, w porównaniu do kwietnia nie zmienił się. Nadal nie ma też planowanych zwolnień grupowych w formach na terenie powiatu. Pracownicy PUP dzwonią do przedsiębiorców, informują o potrzebnych uzupełnieniach, wszystko po to, by sprawnie przebiegała procedura i żeby skrócić okres oczekiwania na wsparcie. - Wnioski o pomoc składane są na bieżąco. Nasz urząd pracy jest nastawiony na ciągłą pracę i pomoc w wypełnianiu wniosków. Przyjęliśmy taką zasadę, że wnioski mimo potrzeby uzupełnień, nie są odsyłane. Pracownicy PUP dzwonią do przedsiębiorców, informują o potrzebnych uzupełnieniach, wszystko po to, by sprawnie przebiegała procedura i żeby skrócić okres oczekiwania na wsparcie. Wiemy jak to jest ważne dla przedsiębiorców – podkreśla przedstawicielka zarządu powiatu.

Jeśli tylko zauważamy, że jest wykorzystanie na poziomie 100 procent, a zapotrzebowanie będzie nadal, to zaczniemy rozmowy z ministerstwem pracy o kolejną kwotę.

Kwota 29 milionów złotych została oszacowana podstawie ilości przedsiębiorców w powiecie nowosolskim. – Jeśli tylko zauważamy, że jest wykorzystanie na poziomie 100 procent, a zapotrzebowanie będzie nadal, to zaczniemy rozmowy z ministerstwem pracy o kolejną kwotę, żeby dalej pomoc mogła być udzielana – dodaje Sylwia Wojtasik. Trzy rodzaje pomocy dla przedsiębiorców Przypomnijmy, przedsiębiorcy mogą starać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli o niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy. Jest ona przyznawana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, w wysokości – do pięciu tysięcy złotych. Można składać w PUP papierowo lub przez skrzynkę e-PUAP. Ta pożyczka może ulec umorzeniu w przypadku, gdy nie będzie spadku zatrudnienia przez okres co najmniej trzech miesięcy od udzielenia pożyczki.

Drugą formą pomocy przedsiębiorcom jest dofinansowanie kosztów pracy dla przedsiębiorców zamozatrudniających się. Wniosek składa się w urzędzie pracy elektronicznie lub papierowo.

Trzecia forma, to dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia kosztów oraz należnych od tych kosztów składek ubezpieczeniowych. W tym przypadku również trzeba wykazać spadek obrotów.