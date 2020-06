200 lat dla pana Władysława Strajczyka z Modrzycy! Mieszkaniec gminy Otyń jest bardzo zainteresowany tym, co dzieje się w gminie Otyń

Setne urodziny każdego Polaka honorują Premier RP, wojewoda danego województwa i włodarz danej gminy. Nie inaczej było i tym razem. Do Władysława Strajczyka przyjechała z listami od władz województwa i rządu burmistrz Barbara Wróblewska. Delgacja była większa. Obecni byli także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Paweł Stańczyk, sołtys Modrzycy Elżbieta Dąbrowska i proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Soli ks. kanonik Jerzy Frąckowiak.

Życzenia od burmistrz Otynia

- Cieszę się wraz z pana rodziną, ale i całą społecznością naszej Gminy. Pragnę podkreślić, że pana obecność to dla nas wszystkich wielka wartość. Przeżył Pan nie tylko wojnę, ale też następujące po sobie zmiany ustrojowe i społeczne. Pana wiek dowodzi, że przez całe życie podejmował Pan właściwe decyzje, które doprowadziły Pana do tego miejsca. To właśnie osoby takie jak Pan są skarbnicami największego doświadczenia, życiowej mądrości i wartości, z których młodsze pokolenia mogą czerpać i brać przykład – czytamy w liście gratulacyjnym burmistrz Otynia.