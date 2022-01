20-latkowie i jeden nieletni chcieli okraść altanę na ogródkach we Wschowie. Usłyszą kilkanaście zarzutów

Chcieli okraść altanę na ogródku

Do zdarzenia doszło nocą w miniony weekend, 16 stycznia.

- Dyżurny wschowskiej policji otrzymał informację od jednego z właścicieli ogródków działkowych mieszczących się na terenie Wschowy o próbie włamania do jego altany. Bez zbędnej zwłoki skierował w to miejsce patrol policji. Już po chwili w ręce wschowskich funkcjonariuszy wpadła 21- latka i 16-latek, którzy oczekiwali na powrót do auta ich starszego kompana - przekazuje komisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.