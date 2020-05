138 osób straciło pracę w powiecie nowosolskim w kwietniu. Bezrobocie na szczęście nie rośnie szybko. Przedsiębiorcy korzystają z tarczy

Ponad 13 milionów złotych dla nowosolskich przedsiębiorców

Od początku kwietnia do 7 maja złożono 2369 wniosków na łączną kwotę ok. 13,5 miliona. - To pokazuje, że przedsiębiorcy korzystają z pomocy. Wiadomo, że te liczby będą wzrastać - mówi przedstawicielka zarządu powiatu nowosolskiego.

Największe zainteresowanie dotyczy na ten moment mikropożyczek. Złożono prawie 2200 wniosków na kwotę 10 895 tys. zł. Osoby samozatrudniające się złożyły 120 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 624 tys. zł. O dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS było 69 wniosków na kwotę ok. 1,9 mln zł.

– Jak szybko przedsiębiorcy dostają pieniądze? – dopytujemy. – Jeśli wniosek jest złożony prawidłowo i nie potrzeba korekt, i uzupełnień czeka się około tygodnia. Ale te wnioski są dla niektórych osób skomplikowane. Jeśli trzeba więcej uzupełnień to wydłuża się okres oczekiwania na wypłatę wsparcia – zaznacza Sylwia Wojtasik.